«Моя цена успеха – это…» Усик рассказал, на какие жертвы идет ради величия
Александр признался, что чувствует себя дома как турист
6 минут назад
Фото: Getty Images
Лидер хевивейта Александр Усик (24-0, 15 KO) рассказал, через что проходит его путь к вершине бокса. Украинца цитирует vringe.com:
Моя цена успеха – это не видеть, как рождаются мои дети, не быть присутствующим на их днях рождения. Практически, я не живу с ними в одном доме, а приезжаю к ним как временный турист. Но каждый раз, когда я с ними, я стараюсь как можно больше проводить с ними время, разговаривать с ними, слушать их, помогать.
Напомним, что Усик сыграл за Полесье.
