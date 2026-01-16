Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему выбрал бой с Деонтеем Уайлдером, а не поединок с обязательным претендентом WBO Фабиу Вордли, передает портал Ready to Fight.

Усик отметил, что ключевыми факторами стали место проведения боя и спортивная мотивация.

По словам украинца, он хотел провести поединок в США, а Уайлдер на протяжении последнего десятилетия стабильно входил в элиту супертяжелого веса. Усик также напомнил о так называемой «большой тройке» дивизиона — Джошуа, Фьюри и Уайлдере. Первые двое уже были дважды побеждены, так что единственным соперником из этого списка, с которым он еще не встречался, оставался именно американец.

Во-первых, это США – я хочу побиться в Америке. Во-вторых, Уайлдер последние 10 лет был в топе. Это спортивный интерес. В «большой тройке» были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я победил дважды, Фьюри победил дважды, остался один непобежденный – Уайлдер. Александр Усик

Таким образом, Усик сознательно отказался от защиты титула WBO, освободил пояс и сосредоточился на другом бое. Фабиу Вордли, который имел статус временного чемпиона и был первым в очереди на поединок, после этого стал полноценным обладателем титула.