Британский тренер Марк Тиббс высказался о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO). Его слова приводит Lights Out.

Есть еще один бой, о котором сейчас много говорят: Деонтей Уайлдер против Александра Усика. Усик — это тот, кого мы называем «убийцей британцев», он победил всех. Какой шанс вы дали бы Уайлдеру?

Нет, он недостаточно хороший боксер. Но у него все еще есть большая нокаутирующая сила. Я не думаю, что он сможет реализовать эту силу против Усика. Это мое мнение.