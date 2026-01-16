Британский тренер назвал фаворита в возможном бою Усик – Уайлдер
Марк Тиббс сомневается, что нокаутирующий потенциал американца вряд ли сработает против технически сильного украинца
около 3 часов назад
Британский тренер Марк Тиббс высказался о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO). Его слова приводит Lights Out.
Есть еще один бой, о котором сейчас много говорят: Деонтей Уайлдер против Александра Усика. Усик — это тот, кого мы называем «убийцей британцев», он победил всех. Какой шанс вы дали бы Уайлдеру?
Нет, он недостаточно хороший боксер. Но у него все еще есть большая нокаутирующая сила. Я не думаю, что он сможет реализовать эту силу против Усика. Это мое мнение.
Тиббс подчеркнул, что, по его мнению, Усик имеет явное преимущество благодаря технике и тактическому мастерству.
