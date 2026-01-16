Усик vs Уайлдер: известна дата анонса боя
16 января может состояться объявление поединка
около 5 часов назад
Известна возможная дата объявления поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 KO) и американским боксером Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO).
По предварительной информации, анонс боя может состояться 16 января во время пресс-конференции в США, которую готовит промоутерская компания IVB Boxing.
В команде Дюбуа удивлены ужасным решением Усика.