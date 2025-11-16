Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) дал короткое интервью для журнала The Ring и рассказал о встрече с Александром Усиком (24-0, 15 KO).

На вопрос журналиста о том, как прошел их разговор и каким был опыт общения двух звезд, Кроуфорд ответил:

Александр — мой парень. Каждый раз, когда мы видимся, мы обнимаемся, поддерживаем друг друга и проявляем только уважение. Было здорово снова его встретить. Теренс Кроуфорд

