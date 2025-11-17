Усик снова изменил мнение о завершении карьеры
Абсолютный чемпион заявил, что в его планах провести еще 3 поединка
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью USYK17 ответил, сколько боев ему осталось до завершения карьеры:
Я думаю, три. Таков мой план.
Отметим, что украинец уже не раз менял свой прогноз. Перед реваншем с Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO) украинец говорил, что завершит карьеру после двух поединков, а затем отметил, что не планирует вешать перчатки на гвоздь до 41 года.
В команде Усика назвали опасного для украинца соперника.
