Денис Седашов

Промоутер Matchroom Эдди Хирн отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), подчеркнув, что на данный момент никаких переговоров о будущем боксера не ведется.

Мне кажется, мы живем в мире, где каждый считает, что заслуживает знать, как он себя чувствует и что будет дальше. Мне ежедневно звонят из СМИ и спрашивают: «Можете рассказать о его карьере?» Я думаю: вы серьезно? Сейчас, когда ему, вероятно, нужна поддержка близких, его следует оставить в покое, чтобы он мог восстановиться физически, эмоционально и духовно. Не верьте ничему, что вы слышите о его карьере, пока не услышите это от самого ЭйДжея. Едді Хирн

Хирн подчеркнул, что на данный момент любые комментарии по поводу будущей карьеры Джошуа не будут предоставлены:

В данный момент мы не будем обсуждать карьеру Эй-Джея, пока не появится возможность для обсуждения, а такой возможности сейчас нет. Эдди Хирн

