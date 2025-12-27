«Усик умный». Бывший соперник Джошуа и Фьюри назвал следующий шаг украинца
Вайт уверен, что украинец в третий раз соберет все титулы хевивейта
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (31-4, 21 KO) высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Нокаутера цитирует vringe.com:
Усик умный. Усик умный, потому что у Фабио сейчас титул, он сделает одну или две защиты и потом будет драться с Усиком. Усик побьет его – и Усик будет трижды абсолютным чемпионом (в супертяжелом весе). Никто никогда такого не делал. Это история. Это умный бизнес. Это замечательно, это умно. И он знает, что он топ, поэтому ему легко получить бой против кого угодно.
Напомним, что Усик прибыл на чемпионский бой в Саудовскую Аравию.
