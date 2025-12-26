Александр Усик прибыл на бой в Саудовскую Аравию
Украинец посетит поединок между Иноуэ — Пикассо
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) прибыл в столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд.
Непобежденный украинец будет присутствовать на поединке абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (31-0, 27 КО) против мексиканца Давида Пикассо (32-0-1, 17 KO).
Бой состоится 27 декабря.
