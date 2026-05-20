Сергей Разумовский

Александр Усик, чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе (24-0, 15 КО), поделился своими планами на будущее и признался, что не видит себя в политике. Его слова передает Ring Magazine.

Украинский боксер отметил, что, по его мнению, до завершения карьеры у него осталось примерно год или полтора, после чего он планирует перейти к другой деятельности. А на вопрос о завершении карьеры боксер ответил спокойно, отметив, что понимает неизбежность течения времени.

Я думаю, что мы все должны посмотреть на то, что мы делаем. Потому что осталось недолго – год, возможно, полтора. А потом я скажу «стоп» и пойду работать. Возможно, это будет кино, бизнес – сто процентов, политика – нет, потому что мне это не нравится. Возможно, я буду тренером, мне это нравится. Когда моя команда тренирует других бойцов, я говорю: «Эй, работай хорошо. Стоп, что ты делаешь? Двигайся». Мне это нравится. Думаю, что это нормально, потому что я думаю адекватно, что у меня было время и сколько его осталось. Сейчас я понимаю, что время не обманешь. Просто нужно доделать определенную работу и наслаждаться другой. Александр Усик

В ближайшее время Усик должен провести следующий бой. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Поединок запланирован на 23 мая и состоится в рамках боксерского шоу в Гизе, Египет.

