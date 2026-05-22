Сергей Разумовский

Официальная церемония взвешивания Александра Усика и Рико Верховена перед их поединком в Гизе состоится уже сегодня, 22 мая.

Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени. Именно во время взвешивания боксеры в последний раз встретятся в официальной обстановке перед выходом на ринг и узнают финальные показатели веса накануне боя. Смотрите прямую трансляцию взвешивания!

Александр Усик подходит к противостоянию со статусом непобежденного боксера, имея в профессиональном рекорде 24 победы в 24 поединках, из которых 15 были одержаны нокаутом. Его соперник, нидерландец Рико Верховен, известен прежде всего благодаря успешной карьере в кикбоксинге, в профессиональном боксе имеет одну победную встречу, завершенную досрочно.

Накануне, 21 мая, Усик и Верховен уже встречались в рамках официальных мероприятий. Спортсмены провели очередную дуэль взглядов, а также приняли участие в пресс-конференции.

Сам бой между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится в субботу, 23 мая, в Гизе, Египет. В Украине официальную трансляцию этого события обеспечит платформа Киевстар ТВ.