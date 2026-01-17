Британский тренер назвал единственный бой, ради которого стоит возвращаться Фьюри – это не реванш с Усиком
Тиббс надеется на мегафайт Тайсона с Джошуа
около 2 часов назад
Фото: Boxing Scene
Тренер Марк Тиббс рассказал, каким должен быть следующий шаг Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) после возвращения в бокс. Британца цитирует vringe.com:
Ну, я скажу, что его возвращение волнует из-за боя с Джошуа. Это все, что я хочу увидеть. Тайсон Ф'юри и Энтони Джошуа! Но я слышал слухи, что Джошуа завершил карьеру, а потом я слышал, что получает свой шанс Фабио Уордли. Мы бы посмеялись над этой новостью 2 года назад, но то, что продолжает делать Фабио, мне нравится. Но мне особенно нравится бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри.
Поделиться