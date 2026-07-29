Сергей Разумовский

Украинский боксер Александр Усик высказался по поводу споров, возникших после его поединка с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. На вопрос о судейских записках и обсуждении результата боя Усик ответил:

Я не могу об этом говорить. Заметки судей? Мы постоянно говорим об этом бое. Я не знаю: бизнес, бла-бла-бла-бла... Но главное – мы победили. Слава Богу за это. Александр Усик

Поединок состоялся 23 мая 2026 года в Гизе, Египет, в рамках боксерского шоу Glory in Giza. Главным событием вечера стала встреча между украинским чемпионом и известным нидерландским кикбоксером.

Бой складывался для Усика непросто, однако украинец дождался своего момента в 11-м раунде и нокаутировал Верховена. Однако нидерландец был против досрочного прекращения боя и подал протест.