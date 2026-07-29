Национальный олимпийский комитет Украины оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК по восстановлению прав Олимпийского комитета России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте НОК Украины.

«Позиция НОК Украины основывается на том, что решение МОК было принято преждевременно и без надлежащей проверки того, действительно ли устранены нарушения, из-за которых Олимпийский комитет России был отстранен после обращения НОК Украины 6 октября 2023 года. Прежде всего речь идет о вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины путем включения в структуру ОКР спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины.

В апелляции подчеркивается, что формальное исключение региональных олимпийских советов из членства ОКР не свидетельствует о прекращении деятельности России на временно оккупированных территориях Украины и не означает устранение самого нарушения.

Более того, после принятия решения МОК руководство Олимпийского комитета России публично заявило, что продолжает рассматривать временно оккупированные территории Украины как часть российского спортивного пространства, что, по мнению НОК Украины, противоречит аргументации МОК, на основании которой было принято решение о восстановлении прав ОКР.

В своей апелляции НОК Украины также обращает внимание на то, что еще в 2024 году CAS подтвердил законность отстранения Олимпийского комитета России, признав, что включение спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины нарушает территориальную целостность НОК Украины и положения Олимпийской хартии.

Именно поэтому украинская сторона считает, что восстановление прав ОКР без фактического устранения этих нарушений несовместимо с принципами международного спортивного права и создает опасный прецедент для всего Олимпийского движения.

Подача апелляции является важным шагом Украины в защите принципов Олимпийской хартии, международного права и территориальной целостности нашего государства в международной спортивной среде.

НОК Украины и далее последовательно будет отстаивать права украинского спорта, используя все предусмотренные международным правом юридические механизмы для защиты интересов государства и украинской олимпийской общины».