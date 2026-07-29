Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала серебряным призёром чемпионата мира, который проходит в Гонконге. В составе украинской команды выступали Роман Свичкарь, Никита Кошман, Евгений Макиенко и Михаил Краснюк.

Это первая командная медаль Украины на чемпионатах мира с 2019 года. Тогда украинские шпажисты также поднялись на вторую ступеньку пьедестала. Подопечные старшего тренера Игоря Рейзлина начали турнир с победы над Швецией в 1/16 финала — 45:35. В следующем раунде украинцы встретились со сборной Польши. Сине-жёлтые победили на приоритете — 41:40.

В четвертьфинале украинская команда второй раз за последние два месяца одолела сборную Швейцарии, которая занимает второе место в мировом рейтинге. После напряжённой борьбы судьбу встречи вновь решил заключительный бой Свичкаря. Украинцы победили со счётом 39:37 и вышли в полуфинал.

Не менее драматичным стал поединок против Израиля. Украина вела с преимуществом в восемь уколов, но соперники смогли отыграться. Победный укол в дополнительную минуту на приоритете нанёс Роман Свичкарь — 45:44. Эта победа вывела украинцев в финал чемпионата мира.

В решающем матче соперником сборной Украины стал Казахстан, который тренирует украинский специалист Александр Горбачук. Финальный поединок завершился победой казахстанской команды со счётом 45:40.

Таким образом, украинский квартет завоевал серебряные медали мирового первенства. Ещё месяц назад Свичкарь, Кошман, Макиенко и Краснюк завоевали бронзу чемпионата Европы, а теперь поднялись на вторую ступень пьедестала чемпионата мира.

Напомним, украинские саблистки победили Россию на чемпионате мира, однако не смогли завоевать медали.