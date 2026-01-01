Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) на саммите World Sports Summit в Дубае рассказал о начале подготовки к поединкам с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Я начал готовиться к бою с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри 10–11 лет назад. Я говорил многим людям, что буду боксировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

На одном украинском телеканале братья Кличко говорили: «Слушай, положи пояса и отдохни». «Но, возможно, я возьму твои пояса, брат Кличко». «О, нет, нет, нет. Возможно, ты будешь боксировать с другим парнем». Да. Но я говорю: «Слушайте, через четыре, возможно, три года я буду боксировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри».

Многие люди говорили: «Нет, нет. Ха-ха, это невозможно». Я отвечал: «Ха-ха-ха? Почему?». «Нет, это невозможно. Ты этого не сделаешь». «Посмотрим. Я это сделаю. Я делаю это, потому что верю. Каждый день молюсь. Я знаю: когда я усердно работаю, Бог дает мне шанс».