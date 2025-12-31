Известный британский аналитик Гарет Дэвис для Boxing Social поделился мыслями о возможном поединке между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) и бывшим чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Я не вижу Уайлдера победителем в этом бою. Очевидно, что у него все еще есть эта невероятная сила, и если он попадет, у него есть большой шанс панчера против Александра Усика.

Усик выбрал его не просто так. Я уже говорил, что он завершает эпоху этим. Он завершает эпоху с именем, о котором через 20 лет скажут: «О, это тот парень, который семь лет защищал титул чемпиона WBC и имел великолепную трилогию с Тайсоном Фьюри».

Снова же стоит упомянуть Энтони Джошуа. Жаль, что Уайлдер так и не провел бой против Джошуа, но если он совершит невероятное против Александра Усика, этот бой с Энтони, вероятно, состоится».