Олег Гончар

Президент WBC Маурисио Сулейман планирует обсудить ситуацию относительно обязательной защиты титула чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) во время конвенции в Бангкоке в конце ноября, передает BoxingScene.

Сулейман подчеркнул, что временный чемпион WBC Агит Кабайел защитит свой статус 10 января и не собирается ждать других организаций.

«Мы пытались сотрудничать, но это не сработало. Больше нет «следующего в очереди». Маурисио Сулейман

Ранее Усик отказался от пояса WBO, который затем передали временного чемпиону Фабио Вордли.