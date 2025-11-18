Усику больше не нужно соблюдать очередь в защите титулов
Президент WBC готов сам определять обязательную защиту
около 2 часов назад
Президент WBC Маурисио Сулейман планирует обсудить ситуацию относительно обязательной защиты титула чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) во время конвенции в Бангкоке в конце ноября, передает BoxingScene.
Сулейман подчеркнул, что временный чемпион WBC Агит Кабайел защитит свой статус 10 января и не собирается ждать других организаций.
«Мы пытались сотрудничать, но это не сработало. Больше нет «следующего в очереди».
Ранее Усик отказался от пояса WBO, который затем передали временного чемпиону Фабио Вордли.
