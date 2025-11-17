Воррен — о бое Усик — Уордли: «WBO, я считаю, очень скоро санкционирует этот поединок»
Глава Queensberry Promotions подтвердил, что вопрос санкционирования поединка находится на финальной стадии
около 4 часов назад
Руководитель промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) готовится в ближайшее время официально санкционировать бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и обладателем временного титула WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Сообщает Boxing Social.
По словам Уоррена, решение почти готово:
WBO, я считаю, очень скоро санкционирует этот поединок. Это уже фактически на повестке дня — и после этого мы двинемся дальше.
Он также подчеркнул, что Уордли настроен провести бой, а не получить титул автоматически:
Если Усик не выйдет на ринг, тогда Фабио признают чемпионом мира. Но он этого не хочет. Он хочет заработать титул, а не просто получить его. Он временный чемпион, победил второго номера рейтинга — и сделал это в драматическом стиле.
Усик ведет переговоры о чемпионском поединке с Уордли.