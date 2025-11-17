Денис Седашов

Руководитель промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) готовится в ближайшее время официально санкционировать бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и обладателем временного титула WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Сообщает Boxing Social.

По словам Уоррена, решение почти готово:

WBO, я считаю, очень скоро санкционирует этот поединок. Это уже фактически на повестке дня — и после этого мы двинемся дальше. Фрэнк Воррен

Он также подчеркнул, что Уордли настроен провести бой, а не получить титул автоматически:

Если Усик не выйдет на ринг, тогда Фабио признают чемпионом мира. Но он этого не хочет. Он хочет заработать титул, а не просто получить его. Он временный чемпион, победил второго номера рейтинга — и сделал это в драматическом стиле. Фрэнк Уоррен

Усик ведет переговоры о чемпионском поединке с Уордли.