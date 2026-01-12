Хирн назвал Усика лучшим боксером современности
В топ-5 также вошли Иноуэ, Родригес, Бивол и Стивенсон
около 10 часов назад
Британский промоутер Эдди Хирн поделился своей версией рейтинга лучших боксеров мира, назвав абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) лучшим современным бойцом.
На втором месте Хирн разместил японского чемпиона во втором легчайшем весе Наою Иноуэ, а третье место досталось американцу Джесси Родригесу.
Замыкают пятерку лучших россиянин дмитрий бивол и американский чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон.
