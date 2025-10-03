Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поразмышлял о будущем звездного британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По словам Нельсона, он не хочет, чтобы Джошуа возвращался на ринг, если только он не будет драться с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Цитирует Джонни secondsout.com.

«Я думаю, что Энтони Джошуа больше нечего доказывать в этой игре. Ему следует скорее уйти и повесить перчатки на гвоздь, чем позволить кому-то перебросить его. Можно провести еще бой с Тайсоном Фьюри – это поединок, которого мы все ждем. Но если этот бой не состоится, то ему нужно просто уйти. Ему очень комфортно, он богатый человек».

