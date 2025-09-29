«Лагерь уже начался». Промоутер Джошуа обозначил срок возвращения AJ
Хирн заявил, что Энтони может провести бой в 2025 году
около 12 часов назад
Фото: Matchroo
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о будущем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Он с нетерпением ждет возможности снова взяться за дело. Есть вероятность, что он выйдет на ринг еще в этом году. Изначально планом было провести один бой и после этого сразиться с Тайсоном Фьюри, но, возможно, он проведет не один, а несколько (промежуточных) поединков. Лагерь уже начался, и очень скоро вы снова увидите AJ в ринге.
Напомним, что Джошуа вылетел из рейтинга The Ring.
Поделиться