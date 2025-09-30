Владимир Кириченко

Чемпион WBO в первом среднем дивизионе Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) и обладатель титула WBA в этой весовой категории Абасс Барау (17-1, 9 КО) могут провести объединительный бой. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в настоящее время ведутся переговоры о проведении боя в январе 2026 года в Пуэрто-Рико.

В комментарии для ESPN 23-летний Заяс сообщил, что в 2026 году он может провести 3 боя.

«[Top Rank] сказали, что хотят, чтобы я провел три боя в следующем году. Начиная с января, затем на выходных по случаю Парада пуэрториканцев в июне, и ещё один бой перед завершением года – в декабре».

Ранее сообщалось, что боксер из Пуэрто-Рико отказался от боя против Джовани Сантильяна, предложенного Top Rank, и хочет провести бой против 30-летнего немца Барау.

В конце июля Заяс выиграл у Хорхе Гарсии единогласным решением судей в бою за вакантный титул WBO.

В ночь на 24 августа Барау победил кубинца Йоэниса Тельеса, завоевав временный титул WBA.

Напомним, что Барау получил статус полноценного чемпиона WBA после того, как этот титул освободил абсолютный чемпион во втором среднем весе Теренс Кроуфорд.