Президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя для Boxing News 24/7 прокомментировал поединок своего клиента, временного чемпиона WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса (23-0, 21 КО) против американского боксера первого среднего дивизиона Эриксона Лубина (27-2, 19 КО).

«Вирджил хочет драться с топовыми соперниками. Лубин — опасный боец. Я считаю, что в 154 фунтах (примерно 69,85 кг) никто не сможет победить Вирджила.

Если он одолеет Лубина и появится возможность организовать бой с Джароном Эннисом, именно это мы и сделаем. Это был бы грандиозный поединок.

Думаю, Ортис против Энниса — это супербой в будущем, но сейчас перед Вирджилом стоит Лубин. Для Ортиса этот бой должен быть идеальным».