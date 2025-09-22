Кроуфорд освободил титул WBA в дивизионе Богачука
Новым чемпионом мира стал малоизвестный немец
около 1 часа назад
Теренс Кроуфорд / Фото - Yahoo
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) освободил титул WBA в первом среднем дивизионе. Об этом сообщает инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.
Статус полноценного чемпиона получил временный чемпион WBA в первом среднем весе немец Абас Барау (17-1, 9 КО). Барау 24 августа победил кубинца Йоэниса Тельеса (10-1, 7 КО) единогласным решением судей и отобрал у него титул временного чемпиона.
Напомним, Кроуфорд 14 сентября одолел Сауля Альвареса в бою за титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
Ранее сообщалось, что Кроуфорд и Альварес заработали за бой столько же, сколько все бойцы UFC за весь год.