В Германии умер тренер Дзинзирука и Котельника
Известный специалист боролся с тяжелой болезнью
около 3 часов назад
Міхаель Тімм / Фото - Yahoo
На 63-м году жизни после тяжёлой болезни умер Михаэль Тимм – известный немецкий тренер и бывший чемпион Европы по боксу.
О смерти Тимма сообщил его бывший подопечный Юрген Бремер.
«Сегодня мы потеряли замечательного человека. Тими обогатил мою жизнь своей добротой, смехом и теплом. Я безмерно благодарен за время, проведенное вместе, и навсегда сохраню тебя в своем сердце. Покойся с миром, дорогой тренер».
В августе стало известно, что Тимм болел раком.
Тимм тренировал также украинских боксёров – бывших чемпионов мира Сергея Дзинзирука и Андрея Котельника.
Напомним, украинцы Абдураимов и Ражба победили на старте чемпионата мира по боксу-2025.