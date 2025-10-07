Келвин Форд, тренер владельца титула WBA в легком весе Гервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО), поделился мнением о предстоящем показательном бою своего подопечного против популярного американского боксера и видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Цитирует Форда badlefthook.com.

«Я сказал, что этот бой вполне возможен, потому что годами наблюдал за Тенком и видел, как молодые ребята в залах работают с крупными соперниками. Да, Джейк большой.

Но для меня это как его первые открытые бои, если вы понимаете, как это бывает у любителей. Меня беспокоит только вопрос перчаток, потому что мы не деремся в 12-унцевых — это тренировочные.

Так что я говорю: «Пусть "Танк" будет в 8 унциях, а Джейк — в 10». Это сделает бой интереснее, и посмотрим, что из этого выйдет. Я уже поднимал этот вопрос одному из его представителей, но они ответили: «Нет, мы не хотим никаких смешиваний». Ведь это же показательный бой… Но если он в десяти, а мы в восьми — тогда это уже настоящий бой.

Его заявили в пределах 190–195 фунтов (примерно 86–88,5 кг). Я думал, что будет 190, но ему добавили пять. Я не волнуюсь из-за веса. Мы приняли бой, подписали контракт и сделаем все, что нужно».