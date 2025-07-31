Владимир Кириченко

Кенни Эллис, тренер обладателя титула по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) заявил, что информация о завершении карьеры его подопечным является неправдивой.

«Как всегда, фейковые новости».

Также он сделал репост комментария одного из пользователей, который написал:

«Рик Глейзер — источник, да ладно вам, народ, что мы делаем?»

Per usual FAKE news — Kenny Ellis (@CoachKennyEllis) July 30, 2025

Ранее Глейзер написал, что Джервонта сообщил своим близким о завершении карьеры.

У Дэвиса запланирован бой с обладателем титула WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Сначала PBC планировала провести реванш за титул WBA в легком весе 16 августа, но после очередного ареста Дэвиса стало понятно, что проведение боя в этот день маловероятно.

Ранее The Ring сообщал, что 30-летний Дэвис прекратил тренировки в Майами примерно за три недели до ареста.