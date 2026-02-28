Генеральный директор MP Promotions Джес Матур высказался об организации реванша Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) и Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO). Функционера цитирует vringe.com:

В прошлом году Флойд увидел камбэк Мэнни и подумал: «Тогда и я вернусь». Он тоже захотел быть активным. Так что здесь в первую очередь вопрос конкуренции.

Можно сказать, что реванш готовился около 10 лет. Многие пытались это сделать. Именно эта сделка состоялась в августе прошлого года. На мой взгляд, решающий фактор — заинтересованность Netflix. Ведь это платформа №1 во всем мире. Они провели самые крупные бои всех времен. Посмотрите только на цифры событий Тайсон – Пол и Канело – Кроуфорд. Вот что сработало и стало определяющим фактором. Мэнни и Флойд подумали, что бой на Netflix откроет для них много новых возможностей.

Мэнни набрал топ-форму. Флойд всегда был в форме. Они как будто молодеют с годами. Не забывайте, что они сделали бокс звездой спорта. Они хотели снова побить свои же рекорды. Было сложно это сделать. Долгий процесс. Netflix сразу же поставили свои условия. Они захотели сделать это на арене Sphere (в Лас-Вегасе – прим.). Они выложатся на полную. Это нужно боксу. Боксу нужен ивент в стиле WWE. Это будет эпично!

Флойд и Мэнни — не просто боксеры. Они легенды. Так что этот контент наберет больше просмотров, чем любое другое событие. Точка. Вот и все. Это будет бомба!