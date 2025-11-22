Воррен о положительном допинг-тесте Паркера: «Это был шок»
Дело в ближайшее время будет рассматривать UKAD, которая откроет пробу B и проведет слушание
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Джозефа Паркера (36-4, 24 KO). Слова приводит Ring Magazine.
По словам Уоррена, новость стала для него полной неожиданностью:
Это очень разочаровывает, потому что я всегда считал Джо отличным парнем. Честно, я был шокирован. Если бы кто-то сказал, что один из участников шоу сдал положительный тест, я бы даже не подумал, что это он. Но факт остаётся фактом — нужно разобраться.
Также Уоррен не согласился с утверждением о том, что кокаин не может считаться допингом:
Я так не думаю. Он может усиливать физические возможности. Хотя его считают рекреационным наркотиком, но кокаин обостряет ощущения.
Паркер рассказал, принимал ли он запрещённые вещества.
Поделиться