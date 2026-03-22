Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о деталях подготовки к поединку против звезды кикбоксинга Рико Верхувена.

Украинский чемпион подчеркнул, что тренировочный процесс остается максимально интенсивным, а нагрузки только увеличиваются. Слова приводит Суспільне Спорт.

Серьезная подготовка, тренируемся. У нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь 5 км — нет, бегали 10 км, а теперь 11 км. Подготовка идет полным ходом.

Единственное — сегодня у меня была просто ходьба. Но это тоже полезно для сердца, для ног, для позавчерашних тренировок. Ведь кто мы такие, чтобы пропускать день ног?

У меня не меняется подготовка, готовлюсь к каждому сопернику так же серьезно. Я тренируюсь против себя, я для себя — самый тяжелый соперник, потому что шансы равны. Иногда мой «друг» Саша подходит и говорит: «Может, отдохнем?», а я ему: «Ты иди отдыхай, а мне надо работать».