Денис Седашов

Генеральный директор промоутерской компании Balmoral Иезекииль Адаму стоит за амбициозными планами проведения дебютного боя Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в Африке, заявив, что правительство Нигерии поддерживает идею организации шоу уже в начале 2026 года. Слова приводит The Ring.

У нас есть население, инфраструктура и технические возможности. 1 октября станет лишь демонстрацией того, на что способна Нигерия. У нас большие планы. Иезекииль Адаму

Он уверен, что за его примером готовы последовать и другие звезды мирового бокса, многие из которых имеют нигерийские корни. Среди них он назвал Энтони Джошуа, Эфе Аджагбу, Деонтея Уайлдера, Лоуренса Околи и Мозеса Итауму.

Мы обязательно организуем бой Джошуа в Нигерии. Я слышал слухи о Гане, но это не имеет смысла — Джошуа нигериец. Нигерия — его дом, а также огромный рынок для бокса. Мы уже общались с ним и его командой, и они дали понять, что предложение из Нигерии будет для них идеальным вариантом. Джошуа неоднократно говорил, что хочет провести бой в Нигерии до завершения карьеры. Мы сделаем это — ориентировочно в первом квартале следующего года. Иезекииль Адаму

