Экс-боксер из США Лайонелл Томпсон поделился мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO). Бойца цитирует vringe.com:

Я люблю Уайлдера, но Уайлдер не может тягаться с Усиком. Мне очень жаль, он просто не может. Хотя он может поймать его правой, но кто поймал Усика своим лучшим ударом? Хотя был один боец, который нанес ему удар по корпусу.

Я считаю, ноги Усика слишком хороши, и я думаю, его движения головой также хороши. Он держит свои руки высоко, имеет хорошую защиту. Я считаю, что он уничтожит Уайлдера!