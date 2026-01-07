Бывший чемпион мира: «Чем больше времени проводишь на ринге с Усиком, тем больше становится разница между тобой и ним».
Алгьери не хочет, чтобы Фьюри в третий раз дрался с украинцем
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Крис Алджиери в эфире ProBox TV высказался о потенциальном третьем бою Александра Усика (24-0, 15 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO):
Я не хочу снова видеть этот поединок. Чем больше времени проводишь на ринге с Усиком, тем больше становится разница между тобой и ним.
Ранее сообщалось, что Усик может провести бой с Деонтеем Уайлдером в США.