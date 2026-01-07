Вордлі: «Больше всего хочу боя с Усиком»
Обладатель титула WBO мечтает о бое с украинцем
около 1 часа назад
Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) рассказал, с кем хотел бы провести свой следующий поединок, назвав приоритетные варианты среди топовых соперников дивизиона.
По словам британца, его главной целью является бой против объединенного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO), однако он признает, что такой поединок может состояться не в ближайшее время. Слова приводит The Ring.
Больше всего я хочу боя с Александром Усиком. Я знаю, что он размышляет над поединком с Деонтеем Уайлдером, так что, возможно, сейчас это неактуально. Следующий лучший вариант для меня — Тайсон Фьюри. Это очень известная личность, яркий персонаж в этом виде спорта. Я с большим удовольствием вышел бы с ним на ринг.
Вордли — о Фьюри: «Я не избегаю больших боев».