«Усик уничтожит весь хайп»: Чисора — о возможном бое Итаума с украинцем
Ветеран супертяжелого веса считает, что бой для британца на этом этапе карьеры стал бы серьезным риском
около 1 часа назад
Британский ветеран бокса Дерек Чисора поделился советом для перспективного британского супертяжа Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO).
В интервью Ring Magazine Дел Бой оценил возможные шансы Итаумы в гипотетическом поединке против двукратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).
Усик просто сотрет с него весь этот хайп. Он его уничтожит.
Британец подчеркнул, что Итауме еще рано выходить на бой против соперников уровня Усика.
Итаума откровенно о Чисоре: «Он может меня проверить».