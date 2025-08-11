Боксерский обозреватель Дэн Рафаэль высказался о следующем шаге в карьере Александра Усика (24-0, 15 KO). Американца цитирует vringe.com:

Я думаю, есть две реальные возможности – бой Усика с Паркером и бой Усика против Итаумы. Я хотел бы надеяться, что Усик встретился с Дюбуа в реванше частично из-за того, что он был недоволен тем, что IBF лишила его титула, или они заставили его освободить его. Он выходил на ринг против Тайсона Фьюри по причинам, которые ему не были подконтрольны. У него как будто не было выбора. У него был подписан контракт на сумасшедшую сумму денег и, конечно, он будет ему следовать. Так что его заставили отдать титул IBF. Сейчас его не принуждают отдавать титулы, он абсолютный чемпион, и знаете что? Ему следует побиться с первым номером, с претендентом номер один, против качественного бойца.

Нет другого бойца в супертяжелом весе, который заслуживает боя за звание абсолютного чемпиона больше, чем Джозеф Паркер. Сейчас пишут о разных возможных оппонентах, но это все просто разговоры. Нет правдоподобных аргументов для любых других супертяжеловесов. Он обязательный претендент, он бывший чемпион WBO, он ждет своей очереди, он очень активен, он выиграл бои против качественных оппонентов, таких как Чжилей, Вайлдер, Баколе. Так что ему еще остается?

Уважение к Мозесу. Но даже если он победит Диллиана Уайта, я не обязательно считаю, что ему гарантирован титульный шанс. Он явно не впереди Джозефа Паркера. Бросьте это дело! Паркер без вопросов претендент номер один не только за организациями, но и основываясь на том, чего он реально достиг в боях за последний год-полтора. Он должен получить эту возможность. Из-за популярности Усика в Великобритании и из-за того, что Паркер там также очень известный боец, то можно провести этот бой в Великобритании. Я не знаю, продадут ли они "Уэмбли", но можно продать любую меньшую арену. Или можно провести этот бой в Европе, сделать это так, как сделали в первом бою против Дюбуа. Провести его на стадионе в Польше, что будет ближе к украинской границе, где Усик привлечет большую толпу. Мое мнение заключается в том, что никто не может сказать, что этот бой не должен состояться по экономическим причинам. Некоторые бои с обязательными претендентами могут реально не быть экономически выгодными. Здесь не такой случай. Усик против Паркера – это бой, который принесет деньги всем, и это бой, который, безусловно, должен состояться. Я уже устал слушать упоминания различных бойцов за исключением Джозефа Паркера, когда он заслужил этот шанс больше других.