Известный американский специалист Ронни Шилдс заявил, что больше не видит никаких перспектив у бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) после поражения в бою против Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Шилдса цитирует boxing247.com.

«Когда всё закончено, то закончено. Сейчас мне кажется, что Канело не следует драться дальше. Ты не можешь победить время. Ни один тренер не сделает Канело лучше, чем он есть сейчас.

Его тело говорит ему, что пора завязывать. У Кроуфорда было меньше войн. Он проехал на дороге меньше километров, провёл меньше боёв. В боксе Канело старше».