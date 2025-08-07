Тренер Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз высказался о реванше подопечного с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Обычно Усик бросал свой джеб через руку. Он позволяет тебе бросить джеб, а потом бросает свой джеб через эту руку. На этот раз Усик действовал умнее. Он бросал джебы снизу. Два существенных джеба, которые он донес, они были не через руку, они были... словно он закрутил. Это ум Усика. Он поймал нас очень солидными джебами. Было два-три джеба в первом раунде. Во втором раунде мой парень был потрясен. Это было как дежавю того, что сделал Дэниел с Джошуа. Он задал тон. Я видел эти вещи, хотя они мне и не нравились. Это меняет настроение бойца, потому что именно бойцы пропускают удары. Но никаких оправданий. Это то, что я увидел. Он задал тон.

Вы правы, Усик вышел более агрессивным, потому что слово «хаос» постоянно звучало с нашей стороны. Мы дали им свой план. И Усик с его командой решили ответить огнем против огня. Вот что я увидел. И это сработало в их пользу. Усик нанес существенный удар, который остановил моего парня. Вот что происходит в боксе. За это платят зрители, особенно в тяжелом дивизионе. Они хотят увидеть нокаут и их деньги оправдались.