Чисора назвал соперника Усика, если украинец хочет доказать, что он лучший
Дерек считает, что соперником Александра должен стать Паркер
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью Ring Magazine ответил, кого видит следующим соперником Александра Усика (24-0, 15 KO):
Если он хочет доказать, что он лучший, ему нужно защищать свой титул против Джозефа Паркера. Чтобы быть лучшим, нужно драться со всеми. Он дважды боксировал с Тайсоном Фьюри, дважды с AJ. Он боксировал со мной один раз. Он боксировал с Даниэлем Дюбуа. Так что я думаю, что сейчас ему стоит дать шанс Джозефу Паркеру.
Напомним, WBO подтвердила, что Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.