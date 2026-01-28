Экс-чемпион мира Карл Фроч рассказал, с кем на ринге хочет увидеть обладателя титулов WBC/WBA/IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Британца цитирует vringe.com:

Я просто думаю, что если кто-то и заслуживает бой с Усиком, так это Агит Кабайел или даже Фабио Уордли. Есть два боя, которые я действительно хочу увидеть, и которые меня заводят. Я не говорю, что Уордли может побить Усика, но кто знает? Уордли не останавливается, он жестко бьет, он довольно молод и достаточно свеж, и он действительно амбициозен, поэтому он пойдет в атаку.

Я хотел бы увидеть его бой против Кабайела или Фабио Уордли. Для меня – вот это бои! Мне нравится Фабио, он делает свое дело, он храбр. Его последний бой против Паркера был великолепным.