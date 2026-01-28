Бывший чемпион мира – о следующем поединке Усика: «Я не вижу, в чем привлекательность…»
Маккензи считает, что украинцу не стоит делить ринг с Руисом
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Экс-чемпион мира Дюк Маккензи высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) с Энди Руисом (35-2-1, 22 КО). Британца цитирует vringe.com:
Я реально не могу понять, зачем драться с Энди Руисом. Я не промоутер, я не менеджер. Я не знаю, в чем привлекательность подобного боя. Я могу понять бой против Уайлдера. Потому что Уайлдер как бы более уместен, если вы позволите. Если бы Усик боксировал с Уайлдером, я уверен, что все хотели бы посмотреть этот бой. Я не вижу, в чем есть привлекательность поединка против Руиса. Еще раз это будет зависеть от того, где пройдет бой.
Напомним, что Усик сыграл за Полесье.
