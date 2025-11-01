Британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 KO) заявил, что Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) не стоит рассчитывать на поединок с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Тяжеловеса цитирует vringe.com:

Я не верю, что Уордли получит этот бой, потому что Усик просит больше денег. Потому что сейчас, давайте будем честны, они заплатили Александру много денег за бой с Тайсоном (Фьюри). Ты просто берешь деньги. Они заплатили ему за бой с Дюбуа. Он просто пришел туда, где деньги. Ни у одного из этих парней не было шансов.

В последний раз, когда я разговаривал с Усиком, – это то, что он хотел… Большие деньги. Но я сказал ему, что никто не заплатит тебе деньги, потому что они знают, что ты их побьешь. Я знаю это как факт.

Я хочу, чтобы Уордли провел реванш с Паркером. И знаете, что сделает Усик? Он сбросит пояс, чтобы потом встретиться с победителем. Но есть пословица – хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.