Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис на своем YouTube-канале поделился мнением о возможном поединке между Александром Усиком (24-0, 15 KO) и временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO). Латвиец назвал, на его взгляд, самого опасного соперника для украинца.

Бриедис также считает, что победа Уордли в бою с Джозефом Паркером (36-4, 24 КО) была спорной, а остановка поединка — преждевременной:

Я думаю, победу ему просто подарили. Фабио проигрывал тот бой и делал много ошибок. Да, он физически силён, хорошо выдержал напряжение, но у него слишком много технических недостатков — опускает руки, проваливается, останавливается. Это очень заметно. Майрис Бриедис

По мнению Бриедиса, Усику не составит труда победить Уордли:

Если Усик встретится с Фабио — это будет легкий бой для Александра. На каждый его промах Усик ответит тремя точными ударами. Это может завершиться досрочно. Майрис Бриедис

