Денис Седашов

Отец чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Джон Фьюри высказался о перспективах британца Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) в возможном бою против Александра Усика (24-0, 15 KO).

В интервью Boxing King Media Фьюри-старший заявил, что пока Уордли не готов выходить на ринг против украинца.

Если бы я был менеджером Фабио, я бы не позволил ему сражаться с Усиком сейчас. В боксе есть уровни, и он пока не достиг нужного. Усик — очень хитрый боец с колоссальным опытом, а у Фабио даже не было любительской карьеры. Джон Фьюри

В то же время он добавил, что у Уордли есть потенциал стать чемпионом мира в будущем:

Если выбрать правильный момент, он может подняться на вершину. Усик не будет вечным. Когда Фабио наберется опыта и получит еще несколько побед, тогда придет его время. Джон Фьюри

