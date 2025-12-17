Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) заявил, что готов встретиться с Дереком Чисорой (36-13, 23 KO). Американца цитирует vringe.com:

Дерек Чисора, если ты этого хочешь, ты можешь это получить. Это точно. Возможно, это будет мой разминочный бой. Посмотрим, что люди об этом подумают.

Мы должны были драться много лет назад, но у меня тогда возникли юридические проблемы, из-за которых я не мог выехать из страны. Этот бой должен был состояться, но не состоялся. Теперь появилась возможность, и это значит, что он может наконец случиться.