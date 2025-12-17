Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для Boxing Social ответил на вопрос о возможном бое с обладателем титула британцем WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Имеет ли для тебя значение снова стать чемпионом мира? Ведь ты уже это сделал — ты в истории, даже если больше не будешь драться. Усик сказал: «Послушай, мы можем поговорить. Мы можем провести этот бой». Но Фабио Уордли, парень с поясом, и многие бойцы, кажется, имеют планы на этот момент. Разве ты не мог бы пойти этим путем и сказать: «Послушай, мы с Фабио — два мощных панчера, где ты можешь моргнуть и всё пропустить». Это был бы хороший бой.

«Это также огромный шанс. Сейчас происходит много вещей, и я не хочу раскрывать секреты о том, что происходит. Но есть большие возможности для меня, и я просто благодарю Бога. Я просто очень благодарен ему за то, что дал мне возможность и благословил. Психологически я был убит. Понимаете? Физически я все еще был здесь, но ментально я просто не мог справиться с таким количеством дел из-за отвлекающих факторов, из-за внешней драмы, из-за семейных дел, из-за разных вещей. А это опасный бизнес, где нужно оставаться сосредоточенным. Когда ты занимаешься боксом, ты должен дышать, есть и спать. Ты не можешь сосредотачиваться на всем остальном, иначе тебя убьют».

Уордли говорил, что с удовольствием принял бы бой с Деонтеем.

Ранее Уайлдер заявил о начале переговоров о поединке с Усиком.