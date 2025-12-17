российский боксер Егор Мехонцев, который на данный момент является последним бойцом, который побеждал объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), поделился своим мнением о том, как Деонтею Уайлдеру (44-4-1, 43 КО) следует действовать в возможном поединке против украинца.

Цитирует Мехонцева boxingnewsonline.net.

«Я посоветую ему двигаться резко, быстро, делать ставку только на скорость. Уайлдер – большой и сильный парень. Если ты хочешь победить, тебе нужна высокая скорость. Тебе необходима скорость, как у Усика.

Если ты нанесешь удар по корпусу – он упадет. Усик не любит удары по корпусу. Посмотрите мой любительский бой с ним – он не любит удары по печени».