Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу ESBR Boxing заявил, что экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (44-4-1, 43 КО) стоит разделить ринг с Дереком Чисорой (36-13, 23 KO), а не с Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Возможно, поединок Усика с Уайлдером состоится. Александр просто ищет коммерческий бой, который принесет ему деньги. Он это заслужил.

Я не думаю, что это будет конкурентный поединок. Я бы хотел, чтобы Уайлдер согласился на другой бой. Возможно, против Чисоры. Я считаю, что это отличный бой. А затем он, вероятно, будет двигаться дальше. Но, на мой взгляд, исходя из того, что мы видели в последнее время, его бой с Усиком не будет конкурентным».