Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA, британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO), отреагировал на очередную порцию обвинений со стороны своего бывшего соперника Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO). 39-летний американец заявил, что «Цыганский король» вел себя нечестно во время их очной трилогии. Слова приводит World Boxing News.

Фьюри призвал Уайлдера прекратить искать оправдания поражениям, приведя в пример собственное отношение к неудачам в поединках против украинца Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец подчеркнул, что несмотря на потерю титулов, он не позволяет себе обвинять оппонентов в махинациях.

В двух последних боях [с Усиком] я не достиг желаемого результата. Но вы ведь не слышите от меня жалоб и нытья, будто кто-то мошенничал. Нет смысла плакать над пролитым молоком. Тайсон Фьюри

